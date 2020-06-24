شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 58.51 نقطة ليصل إلى مستوى 5179.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحاً 84.68 نقطة ليصل إلى مستوى 5672.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.05 نقطة ليصل إلى مستوى 4205.30 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.03 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 196.5 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار كويتى عبر 7329 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.54%، يليه سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.40%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.47% ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 9.36%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.66%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن وقف التداول على سهمي كي جي إل لوجستيك، رابطة الكويت والخليج للنقل، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو، لحين الإفصاح عن معلومة جوهرية.