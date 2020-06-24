شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التنظيم والإدارة يوضح موقف الإجازات للخاضعين لفترة الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى نشر سلسلة من الفيديوهات التوعوية عن البنود الخاصة بقانون الخدمة المدنية، بغرض تعريف الموظفين المخاطبين بالقانون عن الحقوق والواجبات المفروضة عليهم من خلال القانون.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أنه سيتم إطلاق سلسلة من الفيديوهات التوعوية عن قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه السلسلة أنتجت بشكل كامل بأيدى زملاء وزميلات من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

Advertisements

وتناولت الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان موقف الإجازات لمن هم في فترة تحت الاختبار، حيث توضح الحلقة وضع الإجازات للموظفين تحت الاختبار فى أى هيئة أو مؤسسة حكومية، وكيفية التعامل معها، حيث انه لايحق لهم الحصول على إجازة طول فترة الاختبار، واذا حدث يتم تَعويض الفترة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد أن الحكومة المصري تولى اهتمامًا كبيرًا لبناء وتنمية قدرات جميع الموظفين إيمانا منها بالاستثمار فى البشر، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى البشر هو أرقى أنواع الاستثمار، ويمثل استثمارًا فى بناء الدولة، واستثمار فى بناء المستقبل.