«ميديا روتانا» يُعيد افتتاح أبوابه

أعلن فندق «ميديا روتانا» دبي، عن إعادة افتتاح أبوابه لاستقبال الضيوف والزوار، وذلك بعد استكمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة التي تندرج تحت إطار التدابير الاحترازية الوقائية، مثل إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين في الفندق، فضلاً عن الفحص اليومي عند الدخول والخروج، إضافة إلى القيام بالتعقيم الشامل لكافة غرف ومرافق الفندق تحضيراً لاستقبال الضيوف.

واتخذ الفندق سلسلة إجراءات وقائية منها تنظيف وتعقيم كل الأرجاء والمرافق. كما قام الفندق بعمل التغيرات الضرورية على كافة البروتوكولات لضمان توفير إجراءات السلامة لجميع النزلاء وضمان قضاء الضيوف لعطلة إقامة آمنة.

وقد اعتمد ميديا روتانا، ومنذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس، تعزيز ممارسات الصحة والسلامة الرائدة من خلال تنفيذ بروتوكولات صارمة لحماية الضيوف والموظفين، حيث يعتبر الفندق صحة وسلامة أعضاء فريقه على رأس الأولويات المُعتمدة فيه. ومن أهم تلك الإجراءات اعتماد عملية التعقيم الشامل إضافة إلى الالتزام ببرنامج «عالم روتانا الآمن» الذي يقوم بدوره على تقديم تجربة لا تلامسية طوال فترة إقامة الضيف، وتعزيز ممارسات التنظيف والتطهير بشكل متواصل.

وقد أطلق الفندق مجموعة من العروض لاستقطاب المقيمين في الإمارات وتشجيعهم لأخذ إجازة سريعة في ضوء وقوف حركة السفر خلال الوقت الراهن، والتي تتضمّن حجز إقامة لمدة ليلتين على الأقل بخصم 50٪ على أسعار الغرف.