رخص رواد الأعمال عبر «واتساب» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتابعة لحكومة دبي، عن خدمة التسجيل للرخص التجارية باستخدام الهاتف الذكي. وتشمل الخدمة الجديدة الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية والمنطقة الحرة في دبي. وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل تأسيس الشركات في دبي، والارتقاء بالقطاع وريادة الأعمال نحو آفاق جديدة من خلال الاستفادة من التقنية ووسائل الاتصال والذكاء الاصطناعي.

واستفادت «كيكلاب» من تطبيق الدردشة «واتساب» لتوفير هذه الخدمة، من خلال خطوات سهلة واستمارات ذكية يمكن ملؤها باستخدام الهاتف الذكي في دقائق معدودة. وتشكل هذه الخدمة قناة اتصال مفتوحة مع فريق خدمة العملاء، حيث يمكنهم عبره الإجابة على الأسئلة وإرسال تفاصيل الباقات وعروض الأسعار وروابط السداد في زمن لا يتجاوز 24 ساعة. ويمكن التواصل مع فريق خدمة العملاء كذلك عبر البريد الإلكتروني والهاتف. وتعكس هذه الخدمة الجديدة التزام كيكلاب بالابتكار والاستفادة من التقنية في تطوير القطاع وتسهيل ريادة الأعمال.

وقد شهدت كيكلاب زيادة ملحوظة في إصدار الرخص التجارية لرواد الأعمال والشركات الدولية في النصف الأول من 2020، وذلك على الرغم من تأثيرات كوفيد-19 في قطاعات عدة. وتأتي هذه الخدمة في توقيت مثالي يسهم في دعم استمرارية العمل مع مراعاة احتياطات السلامة والتباعد الاجتماعي.

وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي لكيكلاب: «سعداء بإطلاق الخدمة الجديدة وردود الأفعال التي وصلتنا من عملائنا. تواصل كيكلاب ترسيخ مكانتها خياراً ممتازاً لحلول الرخص التجارية في دبي. ونثق بأن استخدام "واتساب" للأعمال سيسهل هذه المعاملات ويقلل الوقت اللازم لإجرائها».

توفر كيكلاب لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية الأدوات اللازمة للعمل في دبي. تتميز كيكلاب بأسعار معقولة وواضحة دون تكاليف إضافية خفية، ويستفيد عملاؤها من صندوق بريد في دبي، وختم يحمل عنوان الشركة في دبي، وعنوان رسمي في سفينة الملكة إليزابيث الأيقونية في ميناء راشد، أحد أهم موانئ المنطقة.