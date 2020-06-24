شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر الدولار يمنح الذهب بيرق 2012 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تقدمها، مرتفعة صوب 1790 دولاراً للأونصة.
وقفزت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في حوالي ثمانية أعوام مدفوعة بضعف في الدولار الأمريكي وإجراءات للتحفيز النقدي من بنوك مركزية حول العالم وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.65 بالمئة إلى 1765.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2012.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1782 دولارا للأوقية.
وقال إدوارد ميير المحلل في (إي دي اند إف مان كابيتال ماركتس) «تسونامي التحفيز القادم من كل مكان ليس فقط تضخميا بل أنه أيضا يرسم صورة أضعف للاقتصاد ويجعل الذهب يبدو مغريا.»
وسجل المعدن الأصفر مكاسب بحوالي 16 في المئة هذا العام مدعوما بإجراءات تحفيزية عالمية بالنظر إلى أن المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا، يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات.
وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الذهب ِأرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من صعود أسواق الأسهم بدعم من بيانات اقتصادية مشجعة وبعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لا يزال ساريا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.28 بالمئة 1943.50 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 827.87 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.91 دولار للاوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعثر الدولار يمنح الذهب بيرق 2012 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.