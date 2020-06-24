شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء..وهبوط 27 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسراً 15.90 نقطة ليصل إلى مستوى 9246.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.7 مليون سهم بقيمة 203.2 مليون ريال عبر تنفيذ 5033 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاعي النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، ومصرف الريان، عن عزمهما الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للأولى، ويوم الاثنين الموافق 13 يوليو للثانية.