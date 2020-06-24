شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.30% رابحاً 3.88 نقطة ليصل إلى مستوى 1284.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 281 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.43% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات مجموعة ترافكو، التكافل الدولية، بنك البحرين الإسلامي، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الأولى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، والثانية يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، والثالثة يوم الاثنين الموافق 20 يوليو، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.