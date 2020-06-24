الأسهم الأوروبية تهبط بفعل القطاعات الدفاعية وشركات الرقائق تكسب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بسبب القطاعات الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة وتراجعت أسهم شركات الغذاء والمشروبات والاتصالات والرعاية الصحية بين 0.7 و0.8 بالمئة. وكان المؤشر قد أنهى الجلسة السابقة قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

وأعلنت الكثير من الولايات الأمريكية عن زيادات قياسية يومية لأعداد المصابين بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة. كما أجج تقرير يفيد أن دولا في الاتحاد الأوروبي تتأهب لمنع دخول الأمريكيين مخاوف من فرض مزيد من القيود قد تُخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

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وكان أكبر خاسر على مؤشر ستوكس 600 مجموعة إيفولوشن جيمنج السويدية ونزل السهم 7.4 بالمئة بعد أن عرضت شراء نت إنت مقابل 19.6 مليار كرونة سويدية (2.12 مليار دولار) وقفز سهم الأخيرة 30 بالمئة.

وارتفع سهم شركة إيه.إم.إس النمساوية المنتجة لأجهزة الاستشعار 4.3 بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف السهم "لزيادة الوزن في المحفظة" من "محايد" بينما قفز سهم ديالوج سيميكونداكتور 6.8 بالمئة بعدما رفعت توقعات الإيرادات الفصلية.