شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.14% بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحاً 3.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2123.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 208.4 مليون سهم محققة ما قيمته 203.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3151 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم ثطاع النقل بنسبة 0.14%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.52%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.5 مليون ورقة بقيمة 38.6 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.35%.

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وفي سياق متصل، أعلن مصرف السلام البحرين، عن تحقيق أعلى تراجع في نسبة التمويلات المتعثرة بين 55 مصرفاً مدرجاً في دول الخليج خلال عام 2019، وفق تقريرٍ أعدته شركة كي بي إم جي، كما حل المصرف في المركز السادس على مستوى المنطقة من حيث كفاية رأس المال، إذ حقق نسبة مرتفعة تبلغ 20.9%، وبهذا يعد مصرف السلام البحرين، الإسلامي الوحيد في مملكة البحرين، الذي يدرج ضمن قائمة أفضل 10 مصارف في المنطقة من حيث ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والانخفاض الملحوظ في نسبة التمويلات المتعثرة الذي بلغ 3.3%.

وكشفت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي الربح 9.6 مليون درهم مقابل 9 ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمال الأصول 515.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 501 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكدت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة، في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، وتم بالإجماع الموافقة على ما جاء في البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020.