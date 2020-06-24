شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. 21 - 22 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24– 6 – 2020 استقرارا في المزارع المصرية ومحلات التجزئة وذلك حسبما أعلن الشعبة العامة للثروة الداجنة بالغرف التجارية، وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة العامة للثرة الداجنة أن أسعار الدواجن سجلت 21 - 22 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك بين 25 – 27 جنيها بحد أقصى، وذلك بحسب المنطقة وبعد حساب تكاليف النقل وهوامش أرباح الحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة .

وأشار السيد فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 28 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 36-38 جنيها.

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وأضاف رئيس الشعبة العامة، أن كرتونة البيض تسجل 25 جنيها من المزرعة فيما يتراوح سعر ها للمستهلك بين 30 - 32 جنيها حسب المنطقة، فيما سجل سعر الكتكوت بين 10 جنيهات، وأشار الي أن الدواجن المجمدة سجلت اليوم 35 جنيها الدجاجة الكيلو كسعر للمستهلك.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بإعداد الملف الخاص بهذه المنشآت بعد تنفيذ العديد من برامج المسوح الوبائية والأمن الحيوى بهذه المنشآت، والمتابعة الدورية لها للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وفى مقدمتها إنفلونزا الطيور، وذلك طبقاً للمعايير الدولية الصادرة فى ذلك الشأن ، وتقع المنشآت المعزولة المشار إليها بعاليه بالظهير الصحراوى لعدد ثلاث محافظات (الإسماعيلية "سرابيوم" – البحيرة "وادى النطرون" – المنيا "طريق القاهرة أسيوط الغربى")، وتم اعتماد هذه المنشآت بناءً على الطلب المقدم من مؤسساتها للاشتراك بذلك النظام.