شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-6-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء، 24-6-2020، تباينا أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا انخفاضا بمقدار قرش فى البنك الأهلى المصرى حيث سجل 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، ومستقرا فى بنك مصر عند 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع .

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.12 جنيه.

16.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.22 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.11 جنيه.

16.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.21 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.10 جنيه للشراء .

16.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.12 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.13 جنيه .

16.22 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.23 جنيه .

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.12 جنيه.

16.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.22 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.12 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.13 جنيه.

16.22 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.23 جنيه.

أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.