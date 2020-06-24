شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يشارك فى اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعا أمس الثلاثاء - عن بعد on line - على مستوى الخبراء تمهيدا لعقد اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة على مستوى الوزراء غد الخميس في دورة انعقاده العادية (111)، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (جمهورية مصر العربية،المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، والمملكة المغربية).

وناقش الاجتماع الوضع الراهن للمنظمة في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا، وكذلك تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2019، ورد المديرية العامة عليه، ومناقشة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية والتمديد للمجلس التنفيذي وهيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة القادمة للجمعية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة.

Advertisements

ووجه وفد مصر والذي يمثله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التحية والتقدير لكل الموظفين المدنيين في الوطن العربي والعالم ولأدوارهم القوية وجهودهم المخلصة والوطنية في الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري لبلادهم، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للخدمة المدنية والذي يوافق 23 يونيو من كل عام.

من الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (22) لمدة سنتين، ويتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم الدعوة للاجتماع في دورة استثنائية.