شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12456 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4179 نقطة. Advertisements كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة. وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المالية هيرمس القابضة، والمنفذة بجلسة أمس الثلاثاء، وتعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم الأربعاء، ليصبح 12.61 جنيه للسهم.

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