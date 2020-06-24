شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو خلال الجلسة الآسيوية ليعكس توالي ارتداده من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1319، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1308 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1326.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 85.0 مقابل 79.5 في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى ما قيمته 87.0 مقابل 80.1، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية هي الأخرى اتساعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 78.9 في أيار/مايو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة في بلاده بسبب زيادة أعداد الاختبارات التي تجريها الحكومة الأمريكية.

وفي نفس السياق، أضاف الرئيس الامريكي ترامب بأنه إذا تم تقليل أعداد الاختبارات، فسوف تتناقص أعداد الإصابات بالفيروس التاجي بشكل ملحوظ، ويذكر أنه رجح مسبقاً بأن أزمة جائحة كورونا في الولايات المتحدة اقتربت من نهايتها، معرباً أيضا آنذاك عن كون اختبارات الكشف عن كورونا مبالغ فيها وأدت إلى زيادة عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس الخطير.

ونود الإشارة، لكون المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي أعرب بالأمس ضمن شهادته في جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب عن كونه "قلق للغاية" إزاء ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا والتي "تعكس زيادة الانتشار في المجتمع"، محذراً من فيروس كورونا لا يأخذ عطلة صيفية، ومع ذلك نوه لكون الدول التي تتزايد فيها حالات تفشي الفيروس التاجي قد لا تحتاج إلى "إغلاق تام".