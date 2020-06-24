شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يقدم إشارة ايجابية– تحليل – 24-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر المؤشر بالتخلص من سيطرة الميل الجانبي المؤقت بتقديمه لإشارة إيجابية باندفاعه مؤخرا نحو 0.9079 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد والذي يستهدف مستوى 0.9195 و 0.9335 على التوالي.
سنعتمد بتوقعنا الصاعد على ثبات الدعم الأولي المستقر عند 0.8860 بالإضافة لمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه حاليا نحو مستوى تشبع الشراء كما هو واضح بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8920 و 0.9190
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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