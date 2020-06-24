شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستمر بالزحف السلبي– تحليل – 24-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يستطع سعر الغاز مقاومة الضغوط السلبية ليبدأ مؤخرا بتشكيل زحف سلبي مسجلا بذلك مستوى 1.690 كما هو واضح بالرسم المرفق, تؤول السلبية المقترحة لتمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بثباته عند 1.900 لهذا اليوم.

مما سبق, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي باقترابه من مستوى 20, نتوقع تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليزيد ذلك من فرص وصوله قريبا نحو 1.540 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو ملامسة الدعم الرئيسي المستقر عند 1.080 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.900 و 1.540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط