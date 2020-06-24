اليورو مقابل الين يحافظ على المسار الهابط- تحليل - 24-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 121.75 ليرتد بذلك نحو 120.60 بتداولات هذا الصباح, بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الهابطة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 119.05 بشكل أولي وبتجاوزه سينجح بدخول القناة الفرعية الهابطة والموضحة بالرسم المرفق مما يزيد ذلك من فرص استهدافه لمستوى 118.20 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.00 و 119.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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