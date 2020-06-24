الباوند مقابل الين يحافظ على السلبية-تحليل - 24-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج ارتداده الإيجابي الأخير بتقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 133.70 ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, نذكر أيضا بأهمية تشكيل المتوسط المتحرك 55 لمقاومة الإضافية بتذبذبه عند 134.75 وليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف السلبية المستقرة عند 132.50 و 131.30 على التوالي. تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 قد يعيق الهجوم السلبي وليجبر السعر على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لتحقيق الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.35 و 132.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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