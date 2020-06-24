شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بنشاط ايجابي– تحليل - 24-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستغلال استقراره فوق الدعم المحوري المتمركز عند 765.00 لنلاحظ تذبذبه مؤخرا فوق مستوى 800.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات صاعدة جديدة, يحتاج السعر لعزم إيجابي قوي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 780.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الإيجابية الرئيسية والمتمركزة عند 915.00 و 980.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد