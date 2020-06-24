الاقتصاد

سعر البلاتين يبدأ بنشاط ايجابي– تحليل - 24-6-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بنشاط ايجابي– تحليل - 24-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستغلال استقراره فوق الدعم المحوري المتمركز عند 765.00 لنلاحظ تذبذبه مؤخرا فوق مستوى 800.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات صاعدة جديدة, يحتاج السعر لعزم إيجابي قوي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 780.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الإيجابية الرئيسية والمتمركزة عند 915.00 و 980.00 على التوالي.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 870.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يبدأ بنشاط ايجابي– تحليل - 24-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا