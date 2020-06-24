شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهاجم المتوسط– تحليل -24-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد بمهاجمته للمتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 2.6200 محاولا الثبات فوقه ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف إيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة. لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي يستهدف يشكل أولي مستوى 2.7100 وبتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, فإن ذلك سيمكنه من اختبار مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 2.8000 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.7100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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