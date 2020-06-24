شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ100 مليون دينار لأجل عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف البحرين المركزي، إنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دينار بحريني لأجل عام.

وأوضح المركزي في بيان، اليوم، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 12 شهراً تبدأ في 25 يونيو الحالي وتنتهي في 24 يونيو 2021، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.79%، مقارنة بسعر الفائدة 2.74% للإصدار السابق بنهاية مايو الماضي.

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وبلغ معدل سعر الخصم 97.253%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.100% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 104%.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.