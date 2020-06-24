شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام ضريبة الدخل وجدول الفئات الوظيفية للمتقاعدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على تعديل فقرة من نظام ضريبة الدخل والتي تختص بإحدى الفئات الخاضعة لتلك الضريبة.

وقد تمت الموافقة خلال الجلسة على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رفع منع التجول، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على عودة الحياة لطبيعتها دون التأثير على الصحة ودعماً للاقتصاد المحلي.

وبدأ يوم الأحد الماضي رفع قيود التجول بشكل كامل، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.