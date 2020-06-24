شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: لن يسمح للمقيمين بالرجوع إلا بعد انتهاء الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه لن يُسمح للمقيمين خارج المملكة الحاملين لتأشيرات "خروج وعودة" بالرجوع إلى المملكة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وإعلان ذلك رسمياً.

وأضافت في ردود على استفسارات متابعي حسابها على "تويتر" أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن آلية لتمديد تأشيرة "خروج وعودة" في حال كان المستفيد خارج المملكة، وذلك بعد انتهاء الجائحة.

وأشارت المديرية إلى أن القنوات الرسمية للجوازات ستعلن عن أية قرارات أو تعليمات جديدة بهذا الشأن، بحسب صحيفة البلاد.

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وأكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر، منذ أيام استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر، في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وبدأ يوم الأحد الماضي رفع قيود التجول بشكل كامل، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.