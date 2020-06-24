شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تبحث استمرار دعم سوق العمل لعودة النشاط الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن الوزارة مع بدء عودة الأعمال تبحث باستمرار احتياج سوق العمل لأي مبادرات أو برامج ليعود النشاط الاقتصادي لطبيعته بشكل كامل.

وأضاف في حديثه أمام المنتدى الافتراضي الذي نظمته الهيئة العامة للمقاولين بعنوان "تحديات قطاع المقاولات"، أن الوزارة عملت على تخفيف الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، منذ بدء الجائحة، وفقا لبيان على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح أن خطة الوزارة لمواجهة آثار "كورونا" شملت عقد ورش عمل والتواصل مع منشآت القطاع الخاص، وأسفر ذلك عن إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم سوق العمل والمحافظة على رأس المال البشري فيه، مبينا أن الوزارة تعكف على المراجعة الدورية لهذه المبادرات، لضمان تحقيقها أهدافها.

وبدأ يوم الأحد الماضي رفع قيود التجول بشكل كامل، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.