شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السيارات تفقد 16 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا إلى تأثر حركة مبيعات السيارات خلال الأشهر الماضية، حيث شملت تلك الإجراءات وقف نشاط منح تراخيص بوحدات المرور، وهو ما تشير إليه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت بيانات الجهاز، تراجع حجم استيراد سيارات الركوب خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019، وسجلت واردات سيارات الركوب 169 مليون و303 ألف دولار، مقارنة بنحو 186 مليون و132 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون و829 ألف دولار.

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وفى نفس السياق، حققت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا في شهر مارس الماضي، حيث بلغت 359 مليون و901 ألف دولار، مقابل 491 مليون و697 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 131 مليون و796 ألف دولار.

وشهدت بعض الصادرات المصرية تراجعا خلال شهر مارس الماضي، وتصدرت القائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وسجلت 98.7 مليون دولار، مقابل 129 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع 23.9%.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من منتجات البترول 80 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 273 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 70%، كما بلغت الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 67.8 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 127.5 مليون دولار فى مارس عام 2019، بتراجع 46.8%.