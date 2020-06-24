شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك يبدأ من 120 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24 -6-2020 استقرارا لمعظم الاصناف على مستوى القاهرة والجيزة وذلك بحسب ما أكدته الشعبة العامة للقصابين ، حيث سجلت أسعار اللحوم الضأن 130 – 160 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة ، بينما سجلت اللحوم الكندوز أسعارا تتراوح بين 120- 150 جنيها ، و البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.
وسجلت الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو،و أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.
والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية، تتابع زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل إلى 25% ، لرفع العبء عن المواطن.
أكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقرر وزيادة كميات المعروضة السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، والدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد ، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك يبدأ من 120 جنيها للكيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.