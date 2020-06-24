شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك يبدأ من 120 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24 -6-2020 استقرارا لمعظم الاصناف على مستوى القاهرة والجيزة وذلك بحسب ما أكدته الشعبة العامة للقصابين ، حيث سجلت أسعار اللحوم الضأن 130 – 160 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة ، بينما سجلت اللحوم الكندوز أسعارا تتراوح بين 120- 150 جنيها ، و البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

وسجلت الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو،و أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

Advertisements

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية، تتابع زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل إلى 25% ، لرفع العبء عن المواطن.

أكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقرر وزيادة كميات المعروضة السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، والدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد ، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.