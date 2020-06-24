شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال توقع اتفاقية تحوط مع مصرف الراجحي لتثبيت رسوم التمويل السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقغت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال"، بصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت، اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، للجزء المتبقي من التسهيلات بقيمة 250 مليون ريال (والتي تمثل 51% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للصندوق) بنسبة ثابتة لسعر السايبور مقدارها 1.43% سنوياً.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة لهذا الجزء من التسهيلات الممنوحة للصندوق حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مبادرات مدير الصندوق التي تسهم في تحسين الأداء التشغيلي للصندوق وحفظ مصالح مالكي الوحدات.

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وكانت الشركة قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي وذلك جاء لتثبيت رسوم التمويل السنوية لجزء من التسهيلات بقيمة 240 مليون ريال (والتي تمثل 49% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للصندوق) بنسبة ثابتة لسعر السايبور مقدارها 1.69% سنوياً، وذلك لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة بشكل جزئي للتسهيلات الممنوحة للصندوق حتى تاريخ 16 أكتوبر 2023.

و"سدكو كابيتال ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأعلنت "سدكو كابيتال" في نهاية العام الماضي عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 الى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال.