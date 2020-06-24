شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي تعتزم ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت ھیئة أسواق المال الكویتیة إن مؤسسة مورجان ستانلي كابیتال (إم.إس.سي.آي) لأسواق أوروبا وأسترالیا والشرق الأقصى أصدرت يوم الثلاثاء ضمن مراجعتھا السنویة لتصنیف الأسواق تذكیرا بأن تنفیذ ترقیة الكویت إلى (الأسواق الناشئة) سیتم في شھر نوفمبر المقبل.

وذكرت الھیئة في تغریدة عبر حسابھا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) أن ھذه الخطوة ستكون في موعدھا كما كان مقرراً من قبل.

وبحسب بیان سابق لھیئة أسواق المال صدر في 9 أبریل الماضي فإن قرار التأجیل جاء بسبب الآثار الضخمة التي أحدثھا انتشار وباء كورونا عالمیا على قدرة المستثمرین المؤسسیین العالمیین باستكمال أعمالھم المطلوبة قبل التنفیذ الكامل لدخول استثماراتھم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكوريتية "كونا".

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ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.