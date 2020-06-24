شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر مستوى 0.9456 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 0.9351 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 0.9456 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9360 والمقاومة 0.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط