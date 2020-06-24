الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 24-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر مستوى 0.9456 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 0.9351 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 0.9456 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9360 والمقاومة 0.9500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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