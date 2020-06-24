شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية مستمرة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6700 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن السيناريو السلبي سيبقى مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.6990 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6860 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط