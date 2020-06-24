شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي قوي مساء يوم أمس ليكسر مستوى دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 41.15 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 37.86 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 43.38 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 24-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.