شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي قوي مساء يوم أمس ليكسر مستوى دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 41.15 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 37.86 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 43.38 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط