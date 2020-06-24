شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر النفط من الثبات طويلاً فوق مستوى 40.41، ليتداول بسلبية ويستقر دون هذا المستوى، مع ملاحظة أن السعر كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليشير إلى أن السعر في طريقه للانخفاض خلال الجلسات القادمة.
من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، والتي تستهدف اختبار مستويات 38.85 وقد تمتد إلى 36.10، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 40.85 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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