شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بمحاولات اختراق مستوى 18.00 دون أن يتمكّن من تأكيد الاختراق، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن الذي يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.55 لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد