شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بمحاولات اختراق مستوى 18.00 دون أن يتمكّن من تأكيد الاختراق، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن الذي يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر للارتفاع من جديد.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.55 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 24-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.