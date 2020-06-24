شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب باختراق مستوى 1765.00 وإغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم توقعاتنا بمواصلة الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1840.00.

القنوات الصاعدة تنظّم الموجة الصاعدة المقترحة، والمتوسط المتحرك 50 يقدّم دعم إيجابي مستمر للسعر ليعزز التوقعات بمواصلة الارتفاع، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1738.00 والأهم فوق 1723.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاع