شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية يوم أمس ويعود للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3362.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3612.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3460 والمقاومة 1.3612

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط