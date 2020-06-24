شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 106.44 ويستقر حوله، حيث أجرى محاولة لكسره دون أن يتمكن من الثبات دونه حتى الآن، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار تحفيز السعر على كسر المستوى المذكور وتأكيد امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20 كمحطة تالية.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 107.68 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.60 والمقاومة 107.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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