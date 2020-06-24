شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية يوم أمس ليهاجم مستوى 1.2515 ويحاول الثبات فوقه، ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمحاولة تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، بينما نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع كبير في الشراء، وقد يضغط على السعر لاستئناف التداولات السلبية من جديد.

لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن التماسك دون 1.2515 سيدفع السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1.2304 كهدف سلبي رئيسي، بينما يمثل اختراق 1.2590 مفتاح تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية والتوجه نحو 1.2777 كمحطة إيجابية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي