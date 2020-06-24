شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الاختراق – تحليل - 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار مكاسب جيدة يوم أمس بعد تأكيد اختراق مستوى 1.1270، ويستقر فوق حاجز 1.1300 الآن، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.1420.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1270 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1.1175 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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