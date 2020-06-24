شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب جيدة خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 5588 نقطة، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 5700 نقطة، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يدفع بالمؤشر مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,533 وبين مستوى المقاومة هو 5,648 نقطة