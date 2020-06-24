شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 9261 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 9400 ومستوى 9100 نقطة منذ بداية الشهر الحالي، ونتوقع ان يستمر التذبذب بين المستويين المذكورين حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,238 وبين مستوى المقاومة هو 9,313 نقط