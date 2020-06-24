شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 39 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 40 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 34 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.6 بينما مستوى المقاومة هو 39.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط