شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 591 ريال،في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق للغاية منذ الأسبوع الماضي، و مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 610 فلس، حيث يقابل خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 510 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585.0 بينما مستوى المقاومة هو 592.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط