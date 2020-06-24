شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 54٫50 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 47 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.6 بينما مستوى المقاومة هو 55.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط