شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق الثلاثاء عند مستوى 30 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 31 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25 فلس في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.1 بينما مستوى المقاومة هو 30.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط