شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 53٫60 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52 بينما مستوى المقاومة هو 54 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط