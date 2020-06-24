شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يسجل أعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫814 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى إمكانية مواصلة السهم لاتجاهه الصاعد على المدى القصير والوصول لمستوى المقاومة 0٫93 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.78 وبين مستوى المقاومة هو 0.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد