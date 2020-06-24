شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يفقد مكاسب خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 1٫228 ريال،وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1٫25 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 1٫15 ريال كمستوى أول ثم 0٫9 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫3 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط