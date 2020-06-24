شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 6٫63 ريال، ليغلق بذلك في المنطقة الخضراء، مستقرا أعلى مستوى مقاومته السابق عند 6٫60 ريال، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 7 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.58 وبين مستوى المقاومة هو 6.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد