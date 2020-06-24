شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 2٫70 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم مستوى دعمه السابق عند 2٫80 ريال،مستقرا بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands”لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 2٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط