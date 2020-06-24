شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS)يستعيد ارتفاعه -تحليل صباحي- 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة ارتفاعه والذي بدائه منذ شهر ابريل الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫33 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر يناير من عام 2018، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 3٫15 ريال، لذلك نتوقع استمرا الارتفاع الحالي لمستويات أعلى قد تصل الى 4 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.19 وبين مستوى المقاومة هو 3.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد